Калининградская область вошла в число пилотных регионов России по развитию научно-популярного туризма для молодежи. Новая программа стартует с 15 ноября в рамках Десятилетия науки и технологий. В этот же день в Калининград прибывает первая группа ее участников, сообщила пресс-служба.

"Рад, что Калининградская область дает старт программе научно-популярного туризма России. Считаю новую программу очень важной и нужной инициативой, которая станет особенно востребованной среди молодежи. Ведь по-настоящему заинтересовать молодых людей и вовлечь их в науку можно только используя нестандартный, увлекательный подход. Развитие науки — наше будущее, а основа любой науки — люди, которые по-настоящему горят своей работой", — пресс-служба цитирует губернатора Антона Алиханова.

По его словам, регион стремительно развивается как популярный у соотечественников туристический центр, который может предложить различные направления отдыха. Участникам первой группы, а это школьники и студенты — победители и финалисты конкурсов и олимпиад АНО "Россия — страна возможностей" и Российского общества "Знание", будет предложена интересная и обширная программа.

"Они познакомятся с историей региона, побывают на Куршской косе, а также посетят научно-исследовательское судно "Витязь", на борту которого расположены научные лаборатории, а также экспозиции, посвященные истории изучения Мирового океана. Молодые люди пообщаются с учеными, примут участие в мастер-классах, а также пройдут квест на территории нескольких музейных площадок", — отметил Алиханов.

Как сообщалось, программа по развитию научно-популярного туризма разработана по поручению президент России Владимира Путина по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию.

Программа доступна для участников проекта "Больше, чем путешествие" и студентов. В ее рамках они смогут посетить уникальные научные объекты России.

Бесплатное путешествие лауреатам конкурсов платформы "Россия — страна возможностей" предоставляется за счет средств нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Поездки будут осуществляться по сертификатам проекта "Больше, чем путешествие".