"В Туле новое театрально-музейное пространство планируется открыть к концу 2023 года. Оно будет посвящено путешествию по театральному закулисью. Здесь каждый гость, вне зависимости от возраста, сможет увидеть, как работают артисты, декораторы, костюмеры и многие другие", — сказала Трубинова в ходе открытия Всероссийского научного семинара "Театральный музей в современном культурном пространстве" в среду в Туле.

По ее словам, в экспозиции будет более 350 предметов из фондов музея Бахрушина. На базе филиала музея планируется создать и детский центр, где самые юные посетители смогут узнать все о театре.

"Тульский филиал — это совершенно уникальное музейное пространство, непохожее на другие. Вся экспозиция будет интерактивной с максимальным погружением в театральную среду. Наш новый филиал станет не только яркой туристической локацией, но и любимым местом туляков", — подчеркнула Трубинова.

Семинар продлится до 11 ноября. В нем принимают участие представители театральных музеев из 23 регионов России. Высококвалифицированные музеологи, искусствоведы, театроведы провели для кураторов театральных музеев инновационные мастер-классы.

Как сообщалось, в феврале 2022 года глава Минкультуры РФ Ольга Любимова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписали соглашение о создании в Туле филиалов Театрального музея имени А.А.Бахрушина, Политехнического музея и музея имени Андрея Рублева.

Ранее в музейном квартале Тулы был открыт филиал Государственного исторического музея (ГИМ).

Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина основан 29 октября 1894 года московским промышленником и меценатом Алексеем Александровичем Бахрушиным. В фондах музея хранится более 1,5 млн экспонатов, в том числе эскизы костюмов и декораций, фотографии и портреты, сценические костюмы актеров, программы и афиши спектаклей. В Москве расположено главное здание и девять филиалов музея.