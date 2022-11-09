"Санкт-Петербург является крупнейшим мировым и российским центром культуры. Туристический поток за 9 месяцев 2022 года составил 6,4 млн человек. За 2021 и 2022 год общее количество медицинских туристов составило 350 тыс. человек. В общей сложности они потратили более 2 млрд рублей. Это действительно значимая цифра. Мы должны еще больше расширять работу по развитию медицинского туризма", — сказал Эргашев.

Он сообщил, что перспективное развитие медицинского туризма в Петербурге возможно благодаря взаимодействию между федеральными, государственными и частными структурами. Форум Travel Hub "Содружество" проходит в Петербурге 9 — 10 ноября. В рамках форума планируется наладить контакт медицинских организаций с представителями иностранных государств и создать условия для доступа иностранных пациентов к обследованиям, лечению и оздоровлению в Петербурге.