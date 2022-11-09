Перелеты будут осуществляться на лайнерах Superjet 100 вместимостью 100 кресел.

Рейсы Сочи-Стамбул стартуют 26 ноября и будут выполняться по субботам, рейсы Стамбул-Сочи — с 27 ноября и будут выполняться по воскресеньям.

Рейсы из Сочи в Тель-Авив и обратно стартуют 28 ноября и будут выполняться по понедельникам.

В сообщении аэропорта Сочи отмечается, что Red Wings станет четвертым перевозчиком на маршруте Сочи-Стамбул. Сейчас

рейсы в столицу Турции из Сочи также выполняют авиакомпании "Россия", "Азимут" и "ИрАэро" в рамках зимней

международной программы полетов. По направлению Сочи — Тель-Авив полеты совершает "Азимут".

Аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". По итогам прошлого года пассажиропоток аэропорта превысил 11,1 млн пассажиров, став рекордным за всю историю его работы.

Аэропорт Сочи в настоящее время является единственной работающей в Краснодарском крае воздушной гаванью, а также южным мультимодальным транспортным хабом для жителей края и гостей региона. В России продолжают действовать ограничения на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, введенные с началом военной операции на Украине. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.