Аукцион пройдет на площадке "Росэлторг". Заявки на торги принимаются до 17 ноября, итоги будут подведены 21 ноября. Обеспечение гарантийных обязательств установлено в размере 142 тыс. рублей.
Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Уралтрансмаша" (входит в корпорацию "Уралвагонзавод" ГК "Ростех"), эти вагоны будут поставлены уральским заводом.
Ранее сообщалось, что два трамвая в ретро-стиле будут подарены Нижнему Тагилу к юбилею правительством Свердловской области. Новые единицы подвижного состава планируется использовать для проведения обзорных и тематических экскурсий МУП "Центр развития туризма города Нижний Тагил".
Отмечалось, что в Центре туризма подготовлено несколько, уже ставших популярными, туристических трамвайных маршрутов.
"Уверен, что трамваи понравятся и тагильчанам, и придутся по душе туристам. А чтобы каждый житель города смог прокатиться на раритетном транспорте, будем периодически использовать вагоны на городских маршрутах. К примеру, выделим один день в неделю, когда они будут ходить по маршруту № 3", — заявил ранее глава города Владислав Пинаев.