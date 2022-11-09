Согласно материалам на сайте госзакупок, техника должна быть поставлена до 10 декабря 2022 года.

Аукцион пройдет на площадке "Росэлторг". Заявки на торги принимаются до 17 ноября, итоги будут подведены 21 ноября. Обеспечение гарантийных обязательств установлено в размере 142 тыс. рублей.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Уралтрансмаша" (входит в корпорацию "Уралвагонзавод" ГК "Ростех"), эти вагоны будут поставлены уральским заводом.

Ранее сообщалось, что два трамвая в ретро-стиле будут подарены Нижнему Тагилу к юбилею правительством Свердловской области. Новые единицы подвижного состава планируется использовать для проведения обзорных и тематических экскурсий МУП "Центр развития туризма города Нижний Тагил".

Отмечалось, что в Центре туризма подготовлено несколько, уже ставших популярными, туристических трамвайных маршрутов.

"Уверен, что трамваи понравятся и тагильчанам, и придутся по душе туристам. А чтобы каждый житель города смог прокатиться на раритетном транспорте, будем периодически использовать вагоны на городских маршрутах. К примеру, выделим один день в неделю, когда они будут ходить по маршруту № 3", — заявил ранее глава города Владислав Пинаев.