Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян считает, что историю выдумала PR-служба мэра города Мардин.

«Мы позвонили турецким коллегам, это придумала PR-служба мэра Мардина. Надо отдать должное, заштатный туристический городок стал известен благодаря этой красивой истории. На самом деле перепутать их невозможно. Попасть в Мадрид можно только с шенгенской визой, которую получить сейчас очень сложно, прямых рейсов в Испанию нет. В Мардин мы можем отправиться, виза для этого не нужна», — сказал он порталу «Интерфакс-Туризм».

Мкртчян напомнил, что подобная история имела место четыре года назад, во время Чемпионата мира по футболу в России, когда швейцарские болельщики вместо Ростова-на-Дону приехали на чемпионат мира в Ростов Великий. Но это все было в пределах одной страны, а у нас сейчас нет возможности просто взять и полететь в Мадрид», — сказал эксперт порталу «Интерфакс-Туризм».

С коллегой не согласился вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Он считает, что подобная ошибка могла иметь место.

«С учетом того, что транспортная логистика проходит не только на прямых рейсах, но и на стыковочных, большинство стыковок проходит через крупнейшие международные хабы, например, Стамбул. При бронировании билетов поисковые системы дают все схожие названия городов. И очень часто они настолько близки и похожи, что можно допустить ошибку. Из типичных ошибок – код аэропорта, название города, а также путаница в календаре дат с месяцем», — рассказал Горин порталу «Интерфакс-Туризм»

Он отметил, что профессиональные турагенты всегда проверяют правила въезда, наличие виз, информация о необходимости транзитных виз, минимальное и максимальное стыковочное время.

«Тем не менее, рекомендую туристам самим проверять данные при бронировании, потому что, например, билеты могут быть невозвратные. При самостоятельном бронировании также можно по невнимательности допустить ошибку, которая приведет к дополнительным финансовым затратам. Были случаи, когда покупке билетов путали города Лион и Лиссабон», — пояснил Горин.

Телеканал Haberturk в среду сообщил, что российское турагентство по ошибке отправило своих клиентов, планировавших поездку в столицу Испании, в город Мардин на юго-востоке Турции. Несмотря на путаницу, россиянам очень понравилось в Мардине, и они с удовольствием провели в нем время. На следующий день туристы улетели в Стамбул, чтобы сесть на рейс в Мадрид.