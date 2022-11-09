Так, ГЛК "Солнечная долина", ранее объявивший о начале сезона с 11 ноября, сообщил о переносе даты не более поздний срок.

"Для образования снега мы используем снегогенераторы. В связи с высокими плюсовыми температурами мы вынуждены перенести открытие горнолыжного сезона — сейчас слишком тепло, для генерирования снега", — отметили в ГЛК, уточнив, что дата будет зависеть от погодных условий.

Другие центры активного зимнего отдыха планируют открыться 19-20 ноября, рассчитывая, что к этому времени установятся оптимальные минусовые температуры, что позволит подготовить качественные трассы.

Между тем 4 ноября открыл сезон курорт "Абзаково" (Башкирия), расположенный на границе с Челябинской областью и являющийся структурой ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат".