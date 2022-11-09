"В 14:00 мск на метеостанции Санкт-Петербург температура достигла плюс 9,4 градусов. 9 ноября перекрыт максимум температуры", — написал синоптик в своем телеграм-канале.

Он отметил, что воздух в северной столице продолжает прогреваться. Точное значение нового рекорда будет известно в конце дня.

Ранее максимальная для 9 ноября температура была отмечена в Петербурге в 1926 году. Тогда термометры города показали плюс 9,3 градусов.

Несмотря на тепло, в городе облачно, возможны осадки.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Петербурге будет аналогичная погода.