Вольер площадью 1,5 га предназначен для животных, которые из-за возраста или болезней не могут выжить в дикой природе.

"Чтобы увидеть краснокнижных животных, администрация парка предлагает экскурсии к месту их проживания", — говорится в сообщении министерства.

Как уточняет министр природных ресурсов региона Владимир Жипа на своем официальном канале в телеграм, территория в вольере разнообразна по условиям, что важно для зубров.

Зубр, или европейский бизон — одно из самых крупных млекопитающих в Европе. Его высота доходит почти до двух метров, а вес самцов порой достигает 1000 кг. Занесен в Красную книгу как исчезающий вид.