"Всего в третьем квартале в подмосковных парках было проведено около 16 тыс. мероприятий, что почти на 14% больше, чем в предыдущем квартале. Еженедельно проводилось пять спортивных, по три творческих, развлекательных и образовательных мероприятий", — говорится в сообщении.

Парки Московской области с июля по сентябрь посетили 17,5 млн человек, что почти на 27% больше показателя второго квартала, добавили в ведомстве.

Наибольшую посещаемость показали мероприятия: "Ночь в парке" (свыше 80 тыс. человек), "Открытый город" (более 40 тыс. человек), "День физкультурника" (свыше 35 тыс. человек) и "Марафон знаний" (более 15 тыс. человек).

По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, которые приводит пресс-служба, с июля по сентябрь включительно посетителями областных проектов в парках региона стали свыше 170 тыс. человек, в октябре — 4,3 млн.