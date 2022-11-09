Выставка посвящена 150-летию императрицы Александры Федоровны.

"Экспозиция включает предметы, документы и фотографии, посвященные учреждению и деятельности Российского общества Красного Креста под покровительством императрицы", — отмечается в сообщении.

Так, среди экспонатов выставки — походные хирургические наборы и карманная аптечка военнослужащего начала ХХ века, знаки российского Красного Креста.

Посетители также увидят многочисленные исторические документы, в том числе копию рескрипта Александры Федоровны на имя министра Императорского двора барона Фредерикса о посылке в действующую армию предметов солдатского обихода.

Кроме того, среди экспонатов — документы об участии в работе Красного Креста жителей Тюмени и Тобольска.

"Об этом, в частности, свидетельствует "Отчет о деятельности Тобольской общины сестер милосердия Общества Красного Креста за 1912 год", — подчеркивается в пресс-релизе.

Выставка, подготовленная Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (Москва) при поддержке министерства культуры РФ и Тюменского музейно-просветительского объединения, будет работать до января 2023 года.

Николай II с семьей был направлен в Тобольск по решению Временного правительства летом 1917 года. Весной 1918 года большевики переправили Романовых в Екатеринбург, где вскоре расстреляли.

В апреле 2018 года в губернаторском доме в Тобольске был открыт музей царской семьи Романовых.