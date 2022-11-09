"С 2023 года впервые федеральная поддержка через национальный проект будет оказываться не только муниципальным, но и региональным музеям и театрам", — сказала Любимова, выступая в рамках правительственного часа на пленарном заседании Госдумы.

Министр отметила, что впервые ведомство сможет поддержать закупкой современного театрального оборудования региональные театры в крупных городах. Такая поддержка к 2025 году будет оказана 127 театрам.

Кроме того, по ее словам, Минкультуры оснастит более 670 региональных и муниципальных музеев оборудованием и проведёт реконструкцию и капитальный ремонт 24 региональных и муниципальных театров, а также масштабную реновацию Новгородского академического театра драмы имени Ф.М.Достоевского.

Она также сообщила, что до конца 2022 года будет реконструирован и капитально отремонтирован 31 музей, 117 музеев будут оснащены новым, современным оборудованием. Всего к 2025 году будут реконструированы и капитально отремонтированы 100 муниципальных музеев, технически оснащены 487.

Кроме того, до конца года будут открыты 239 модельных библиотек в 78 регионах. А всего к 2025 году в стране появятся 1070 модельных библиотек.

Любимова также сообщила, что к 2025 году по всей стране появятся 522 автоклуба.

Также в рамках нацпроекта "Культура" к 2025 году почти 70 детских и кукольных театров будут отремонтированы и реконструированы.