"Дельфинов, выброшенных в Черное море в Севастополе, пока не нашли. Поиски продолжаются. Патрулирование ведется в акватории и с береговой линии: так как афалины боятся приближающихся плавсредств, больше вероятность увидеть их с берега", — написала Радионова в своем телеграм-канале в среду.

Она уточнила, что инспекторы Росприроднадзора проводят пешие и автомобильные обходы, так как ослабленные дельфины могут выбраться на мелководье. На воде со специалистами находится тренер, который пытается привлечь дельфинов с помощью свистка.

Как сообщалось со ссылкой на полицию, четверо млекопитающих, занесенных в Красную книгу России, были выброшены в море директором одного из дельфинариев 2 ноября. По данным прокуратуры, речь идет о дельфинарии Flipper в парке Победы. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными (ч.1 ст.245 УК РФ).

Власти Севастополя организовали операцию по спасению.

Губернатор заявлял, что четыре дельфина больше 10 лет прожили в неволе и могут погибнуть в открытом море.