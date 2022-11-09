«Министерство финансов и налоговое управление Египта (ETA) завершают приготовления к tax free для иностранных туристов в аэропортах страны. Первым возврат НДС заработал в аэропорту курорта Шарм-эль-Шейх, поскольку там проводится саммит ООН по изменению климата», — пишет издание.

По словам замминистра финансов и налоговой политики Рами Юссефа, в аэропорту Шарм-эль-Шейха уже появились вывески на арабском, английском, французском, русском и испанском языках. Сотрудники воздушной гавани, отелей и рынков разъясняют туристам, как получить возврат НДС. Стандартная ставка НДС по большинству непродовольственных товаров составляет 14%.

Кроме того, власти запустили сайт на английском языке с информацией по tax free.

Вернуть НДС можно, если срок пребывания в Египте не превышает трех месяцев, стоимость покупок составляет не менее 1500 египетских фунтов (примерно $60), есть электронный чек на покупку с указанием паспортных данных покупателя, а на самом продукте или этикетке есть штамп tax free.

Приобретенную вещь нужно показать таможенникам. При вылете из Шарм-эль-Шейха деньги перечислят в иностранной валюте на банковскую карту. Оформить возврат наличными не получится.