"Зрители увидят 13-минутный видеоролик про Петра Великого. Это исторический видеоспектакль. Он будет интересен не только с точки зрения видеографики, это и важный просветительский контент", — отметила Галанова.

По ее словам, в спектакле будут отражены исторические события допетровской Руси, ассамблеи Петра, его указы и реформы, темы образования Петербурга, провозглашения России империей, строительства флота. Кроме того, будет показана и Полтавская битва.

Второй проект, который будет представлен на Дворцовой площади, это конкурс медиаискусства "Страна света". Тема — "Малая родина — место силы". Свои работы представят молодые видеохудожники-графики.

"Это будет эмоциональный рассказ о тех уголках страны, которые неизвестны и непонятны. География проекта — Омск, Челябинск, Казань и города поменьше. Будут показаны работы 10 финалистов. Зрители проголосуют и определят победителей. Победитель получит миллион рублей", — рассказала Галанова.

Сеансы по 40 минут будут проходить 3-4 декабря с 18 до 23 часов.

Заведующий кафедрой факультета дизайна Санкт-Петербургского государственного института культуры, член Союза дизайнеров России, член Союза художников России Илья Елинер подчеркнул, что для студентов станет большой честью показать свой проект в центре города.

"Из 10 финалистов два студента из нашего института. Это большое достижение. Сама тема очень интересная, так как дает возможность раскрыть свой творческий потенциал по-разному", — добавил Елинер.