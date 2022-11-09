"В ближайшее время с перевозчиками будут заключены соглашения о субсидировании маршрутов с пунктом отправления (назначения) Санкт-Петербург: Иваново, Йошкар-Ола, Курск, Липецк, Нарьян-Мар, Тамбов, Ханты-Мансийск, Саранск, Брянск, Калуга, Элиста, Апатиты, Тобольск", — говорится в сообщении комитета.
Субсидии авиакомпаниям выделяются на безвозмездной и безвозвратной основе в рамках реализации госпрограммы "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга". Перевозчикам возмещаются недополученными ими доходы или затраты, возникшие в отчетном периоде, в связи с оказанием услуг по авиаперевозке пассажиров, сообщает комитет.
В 2021 году бюджетные субсидии в размере 46 млн рублей получили авиакомпании "Азимут", "РусЛайн", "ИрАэро" и "Северсталь".