"Повышенная ответственность за уничтожение редких животных и водных обитателей действующим законом предусмотрена, а в отношении особо ценных растений — нет", — сказал Крашенинников журналистам.

По его словам, "в настоящее время эффективность защиты особо ценных объектов растительного мира является недостаточной". Крашенинников привел данные из субъектов РФ: в ряде регионов России — особенно на Дальнем Востоке, Алтае, в Крыму — в течение последних лет наблюдается значительное увеличение случаев уничтожения редких видов растений, занесенных в Красную книгу.

В связи с этим предлагается унифицировать подход к обеспечению уголовно-правовой защиты особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, а также объектов растительного мира, дополнив УК РФ статьей 260.1 "Незаконные уничтожение, повреждение, добыча, сбор и оборот особо ценных объектов растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ".

Составы уголовных преступлений, а также санкции предлагается установить по аналогии со статьей 258.1 УК РФ. Максимальным наказанием по этой статье является лишение свободы на срок от шести до девяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, сказал Крашенинников.

Согласно законопроекту, к уголовной ответственности за уничтожение, повреждение, добычу, сбор и оборот особо ценных растений можно привлечь только при совершении этого преступления с прямым умыслом, а не по неосторожности.