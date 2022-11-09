"В предстоящие выходные в расписании пригородных поездов Киевского направления внесены значительные изменения. Это связано с переключением пути на новую ось на станции Переделкино", — говорится в сообщении.

Железнодорожники проведут переключение пути на участке с 1:30 12 ноября до 4:00 13 ноября. На время работ движение поездов организуют по одному пути.

В связи с этим из расписания выведут несколько пригородных поездов, курсирующих между Москвой и станциями Солнечная, Внуково, Апрелевка, Нара, а также аэропортом Внуково. У некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.