В настоящее время в регионе введено 42 льготных авиамаршрута для многодетных. В связи с закрытием аэропортов на юге России пока действуют 33 авиамаршрута. В 2023 году число льготных направлений вырастет до 43.

Кроме того в регионе введены 41 субсидируемое межрегиональное направление. С появлением рейса Салехард — Казань их будет 42.

Программа льготных тарифов для детей из многодетных семей запущена в регионе в 2019 году. С момента действия программы льготным перелетом воспользовались более 56,5 тыс. детей.

Также в ЯНАО действует субсидируемые маршруты из городов округа в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу, Тюмень, Новосибирск, Омск, Горно-Алтайск и на юг России.