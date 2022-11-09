"(Приказываю — ИФ) изменить государственное регулирование деятельности (не применять ценовое регулирование) на услуги субъектов естественных монополий по обеспечению заправки воздушных судов авиационным топливом и хранению авиационного топлива в аэропорту Санкт-Петербург ("Пулково") в отношении: ООО "РН-Аэро", АО "Аэрофьюэлз", АО "Совэкс"", — говорится в проекте соответствующего приказа, который опубликован на портале regulation.gov.ru.

В настоящее время документ прошел независимую антикоррупционную экспертизу, находится на регистрации в Минюсте.

Упомянутые в приказе компании должны будут принять внутренние акты, содержащие обязательства по проведению единой ценовой политики в отношении потребителей услуг в "Пулково", недопущению необоснованного отказа в заключение договора.

В июне 2021 года Минюст зарегистрировал приказ ФАС, в соответствии с которым служба будет регулировать тарифы для всех крупных ТЗК, работающих в аэропортах. Как отмечало ведомство, данная мера усилит конкуренцию на рынке авиатопливообеспечения, исключит необоснованные тарифы на заправку воздушных судов и хранение авиатоплива, а также окажет положительное влияние на себестоимость рейсов для авиакомпаний.

ООО "РН-Аэро" является оператором авиазаправочного бизнеса ПАО "НК "Роснефть" (MOEX: ROSN), реализует авиатопливо более чем в 40 аэропортах, говорится на сайте нефтяной компании.

АО "Аэрофьюэлз" владеет сетью из 28 ТЗК, организует и оказывает услуги по топливообеспечению воздушных судов в 30 аэропортах.

АО "Совэкс", по данным отчетности за 2021 год, в равных долях владели АО "Газпромнефть-Аэро" и ООО "ЛУКОЙЛ-Аэро".

"Пулково" — один из крупнейших аэропортов РФ. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия".