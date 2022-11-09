По его данным, туристы планировали поездку из Москвы в Мадрид. Однако сотрудник турагентства по ошибке отправил их в Мардин, случайно нажав не ту вкладку на веб-странице. Россияне поняли, что едут в Мардин, а не в Мадрид, когда прибыли в аэропорт. Эксперт по туризму Бекир Фалай объяснил причины возникшего недоразумения.

«Турагентство из России получило запрос о поездке в Мадрид, но по ошибке оформило стыковочный билет через Стамбул в Мардин вместо Мадрида. Когда россияне прибыли в Мардин, они были страшно изумлены, но остались довольны, так как экскурсия по древним улицам Мардин очень интересна. Для туристов это оказалось приятным сюрпризом, и они очень хорошо провели день в городе», — рассказал он телеканалу. Президент Ассоциации туристических предприятий Мардина Аслан Пашаоглу также отметил, что, хотя туристы были удивлены этой ошибкой, им все понравилось в Мардине и им грустно было расставаться с гостеприимным городом. На следующий день туристы покинули Мардин, улетев в Стамбул, чтобы сесть на рейс в Мадрид.

Как подчеркивается в репортаже, Мардин и Мадрид разделяют 5 тыс. километров. Мардин находится на юго-востоке Турции почти на границе с Сирией, это столица одноименной провинции. Город популярен у туристов благодаря памятникам мусульманской и древнехристианской архитектуры. Кроме того, отсюда отправляются на экскурсии по древней Месопотамии.