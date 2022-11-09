"В Сахалинской области 22 проекта по развитию туризма получат грантовую поддержку на общую сумму свыше 100 млн рублей. Эти средства выделены региону в рамках грантовой поддержки турпроектов в 2022 году по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что федеральные средства на эти цели региону выделены впервые.

На девять проектов по возведению кемпингов и автокемпингов в Ногликском, Тымовском и в других районах региона направили 59,2 млн рублей. Еще почти 28 млн рублей потратили на приобретение туристического оборудования для круглогодичного проката на горнолыжном комплексе "Горный воздух" в Южно-Сахалинске, аудиогидов для акустического сопровождения экскурсий и другие цели развития инфраструктуры туризма (всего девять проектов).

Остальные средства пошли на создание пунктов общественного питания, обустройство термальных источников и создание СПА-зоны на острове Итуруп (Южные Курилы), обустройство горячих источников в Ногликском районе (север Сахалина) и создание там комфортных условий пребывания туристов (всего четыре проекта).

По условиям грантов предприниматели должны будут вложить в реализацию своих проектов не менее 30% собственных средств.

"Благодаря федеральным средствам будет реализован ряд интересных и важных проектов. К примеру, обустройство горячих источников подъемниками для лиц с ограниченными возможностями. В следующем году регион в обязательном порядке будет участвовать в новом отборе на федеральные меры поддержки", — цитирует пресс-служба слова министра туризма Сахалинской области Артема Лазарева.