Пресс-служба отмечает, что федеральные средства на эти цели региону выделены впервые.
На девять проектов по возведению кемпингов и автокемпингов в Ногликском, Тымовском и в других районах региона направили 59,2 млн рублей. Еще почти 28 млн рублей потратили на приобретение туристического оборудования для круглогодичного проката на горнолыжном комплексе "Горный воздух" в Южно-Сахалинске, аудиогидов для акустического сопровождения экскурсий и другие цели развития инфраструктуры туризма (всего девять проектов).
Остальные средства пошли на создание пунктов общественного питания, обустройство термальных источников и создание СПА-зоны на острове Итуруп (Южные Курилы), обустройство горячих источников в Ногликском районе (север Сахалина) и создание там комфортных условий пребывания туристов (всего четыре проекта).
По условиям грантов предприниматели должны будут вложить в реализацию своих проектов не менее 30% собственных средств.
"Благодаря федеральным средствам будет реализован ряд интересных и важных проектов. К примеру, обустройство горячих источников подъемниками для лиц с ограниченными возможностями. В следующем году регион в обязательном порядке будет участвовать в новом отборе на федеральные меры поддержки", — цитирует пресс-служба слова министра туризма Сахалинской области Артема Лазарева.