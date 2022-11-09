В отношении семи человек возбуждено дело по ч.1 ст.210 УК РФ (создание преступного сообщества). "В организации схемы подозреваются двое мужчин. В качестве подозреваемых также задержаны два старших управляющих баров, два руководителя "промомоделей", администратор бара", — сообщает пресс-служба.

В отношении их соучастников возбуждено дело по ч.2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе). "Это официант, четыре девушки, выполнявшие роли промомоделей, и хостес. Все они отпущены под подписку о невыезде", — говорится в сообщении главка.

Как сообщалось, в городе расследуется дело по ч.4 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).

По версии следствия, в барах на улице Рубинштейна женщины, входящие в состав организованной преступной группы, знакомились с нетрезвыми мужчинами и предлагали выпить. В конце вечера сотрудники заведений — их соучастники — предоставляли клиентам многократно завышенный счет или один и тот же счет для повторной оплаты.

В полицию поступили заявления от 11 мужчин, которые с августа 2021 года по июнь 2022 года отдали аферистам в совокупности более 10,5 млн рублей.

По информации регионального главка МВД, в минувший вторник силовики провели 50 обысков по адресам проживания предполагаемых преступников, в барах на улице Рубинштейна и местах подпольного алкопроизводства. Изъяты деньги, мобильные телефоны, терминалы оплаты, планшеты, контрафактный алкоголь.

Также накануне в рамках дела по ч.4 ст. 159.3 УК РФ в СКР были доставлены более 40 человек для проведения процессуальных действий и привлечения к ответственности в качестве подозреваемых.