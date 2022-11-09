"Travel Hub "Содружество" — это платформа для объединения всех участников туристической отрасли государств Содружества — государственных структур, некоммерческих организаций, бизнеса. Основной целью проекта является увеличение туристических потоков в страны СНГ, а также повышение узнаваемости и привлекательности этих стран",- говорится в сообщении.

В рамках мероприятия 9 ноября состоится Форум медицинского туризма стран-участниц СНГ. Планируется, что работа форума позволит наладить контакт медицинских организаций с представителями иностранных государств и создать условия для доступа иностранных пациентов к обследованиям, лечению и оздоровлению в Петербурге.