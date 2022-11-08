Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $25 млн, или 17 центов в расчете на акцию, по сравнению с $1 млн, или 1 цент на акцию, за аналогичный период годом ранее. Скорректированная прибыль выросла до 28 центов на акцию с 16 центов.

Выручка подскочила на 51% и достигла $459 млн против $303 млн годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне 39 центов на акцию при выручке в $444,3 млн.

Количество ежемесячно активных уникальных пользователей сайтов TripAdvisor увеличилось на 8% в годовом выражении, сообщается в отчетности.