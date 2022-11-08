Как сообщает пресс-служба театра, сочинения прозвучат в исполнении солистов и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением знаменитого немецкого дирижера, пианиста и педагога Юстуса Франца. В программе увертюра к опере "Волшебная флейта", Симфония № 35 ("Хафнер") и фрагменты оперы "Похищение из сераля".

Франц считается одним из ведущих интерпретаторов музыки Моцарта. Сейчас он проводит в Мариинском ежедневные репетиции с артистами театра, помогая им найти правильное моцартовское звучание. Главные партии под его руководством готовят Ольга Пудова (Констанца), Кристина Гонца (Блондхен), Гамид Абдулов (Педрильо), Павел Шмулевич (Осмин).

Маэстро Франц давно сотрудничает с Мариинским театром, и особое место в этом сотрудничестве занимает музыка Моцарта. В качестве музыкального руководителя и дирижера он поставил в Мариинском "Волшебную флейту" (1993) и "Свадьбу Фигаро" (1994), а затем представил эти спектакли в Германии. В 2006 году руководил исполнением Реквиема Моцарта на фестивале "Звезды белых ночей". Также неоднократно выступал во Владивостоке — на Международном Дальневосточном фестивале "Мариинский".