Как следует из данных ЕГРЮЛ, ООО "Тинькофф путешествия" зарегистрировано на прошлой неделе по тому же адресу, что и штаб-квартира Тинькофф банка (на Головинском шоссе в Москве). В качестве единственного владельца новой компании указан бывший глава проекта Олега Тинькова La Dacha в Астрахани и Сочи Александр Малаха.

"Сервис "Тинькофф путешествия" успешно развивается и стремительно растет, поэтому мы решили вывести его в отдельное ООО. Клиенты все больше доверяют сервису: половина оборота по авиабилетам уже проходит через "Тинькофф путешествия", и эти показатели интенсивно растут каждый год", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Тинькофф банка.

В экосистему "Тинькофф", помимо банка и страховой компании, входят такие проекты, как "Тинькофф бизнес", "Тинькофф инвестиции", "Тинькофф мобайл" (виртуальный мобильный оператор), "Тинькофф путешествия" (площадка для покупки ж/д и авиабилетов, бронирования отелей и аренды автомобилей), а также lifestyle-сервисы.