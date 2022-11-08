В частности, на заседании одобрено строительство трех апарт-отелей в Архызе и базы отдыха в Зеленчукском районе КЧР.

Кроме того, совет одобрил строительство трех объектов в курортном поселке Домбай. В их числе гостиница, мини-гостиница и объект общепита.

Также положительное заключение получил проект возведения торгового объекта на курорте Теберда.

Градостроительный совет Карачаево-Черкесии рассматривает проекты, планируемые к застройке на территории курортной зоны на их соответствие нормам градостроительного и земельного законодательства, а также утвержденной правительством КЧР единой концепции застройки курортной территории.