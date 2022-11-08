"С конца апреля по октябрь 2022 года скоростными "Метеорами" к причалу "Острова фортов" было перевезено более 56 тыс. пассажиров. Популярностью пользовался и экскурсионный маршрут вокруг фортов Кронштадта на двухпалубных теплоходах, его посетили более 48 тыс. человек. Таким образом, суммарно количество пассажиров на этих водных маршрутах превысило 104 тыс. человек — в 1,5 раза больше, чем прогнозировалось на этот сезон", — говорится в сообщении.

Навигационный сезон в 2021 году линия Петербург — Кронштадт приняла 23 тыс. человек, а на экскурсиях вокруг фортов побывало 16 тыс. человек.

Отмечается, что Петербург предлагает своим гостям разнообразные возможности для путешествий по морским и речным путям.

"Уходящий сезон навигации стал во многом рекордным для столицы водного туризма России — и по количеству пассажиров, и по разнообразию новых маршрутов и услуг, предложенных судоходными компаниями города", — приводятся в сообщении слова председателя комитета Сергея Корнеева.

Он сообщил, что новые водные линии связали достопримечательности, объекты классической и новой туристской географии.

"Примером такого сочетания является маршрут, соединивший центр Санкт-Петербурга с "Островом фортов". Этот флагманский проект на острове Котлин сочетает в себе богатые исторические традиции и значительный потенциал для приема путешественников. В каждом новом сезоне появляются новые причины для его посещения" — отметил Корнеев.

Сообщается, что с открытием Музея военно-морской славы, отреставрированных фортов и других объектов "Острова фортов" спрос на морские перевозки будет расти.

"Уже в следующем году на линию выйдет первая пара катамаранов нового проекта "Котлин". Кроме того, рассчитываем начать строить современное экскурсионное судно, которое сделает морские прогулки в акватории Котлина еще более приятными", — цитирует пресс-служба руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксению Шойгу.

Отмечается, что в 2023 году навигация может принять более 150 тыс. пассажиров.

Регулярное пассажирское водное сообщение с Кронштадтом, которого не было почти десятилетие, возобновлено в прошлом году.