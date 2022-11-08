Подсудимая признана виновной по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество) и приговорена к 5,5 года колонии общего режима.

По данным следствия, в полицию Новокузнецка поступили заявления от граждан, которые сообщили о том, что оплатили путевки в одной из турфирм, однако отправиться на отдых не смогли.

"Установлено, что обвиняемая знала о том, что все туроператоры расторгли с ее фирмой договоры о сотрудничестве, но скрыла данный факт как от своих сотрудников, так и от клиентов. Женщина намеренно продолжала продавать путевки и получать деньги от граждан", — говорится в сообщении.

Кроме того, часть потерпевших фигурантка уговорила одолжить ей деньги под высокие проценты, однако так их и не вернула.

Потерпевшими по делу признаны 106 человек, общая сумма причиненного ущерба составила 10,8 млн рублей.