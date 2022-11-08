"Авиакомпания IFly, рейсами которой наши клиенты отправляются в Египет, уведомила об изменении маршрута полетов в связи с запретом пролета через воздушное пространство Турции самолетов с двойной регистрацией с 1 ноября. При этом изменения времени в пути оказались незначительными и не отразились на стоимости турпакетов", — рассказали в компании.

Как отметили в пресс-службе, время в полете выросло примерно на 15 минут. Перелет по маршруту Москва – Хургада занимает 6 часов 10 минут, Москва – Шарм-эль-Шейх – 6 часов 15 минут.

Ранее Минтранс сообщил, что проведет переговоры с властями Турции по поводу запрета на пролет над ее воздушным пространством самолетов российских авиакомпаний с двойной регистрацией.

В Минтрансе "Интерфаксу" сообщили, что планируют в ближайшее время провести переговоры с Турцией по этому вопросу.