"Дизайн-код содержит рекомендации и требования к размещению информационных конструкций, изменению фасадов зданий. С его внедрением у Рязани появится свой уникальный стиль", — отметила Сорокина.

Концепция дизайн-кода была разработана совместно с министерством экономического развития, ГУ градостроительства и архитектуры, а также региональным агентством развития туризма.

Глава городской администрации отметила, что дизайн-код — гибкий инструмент: если время покажет несостоятельность каких-то требований, соответствующие корректировки обязательно будут внесены в документ.

"Мы всегда открыты для обсуждения, более того, призываем жителей активно выражать свою позицию — только диалог может привести к созиданию, росту и развитию", — написала Сорокина.