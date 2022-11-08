"Отношения в сфере этнокультурного туризма регулируются различными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними подзаконными актами в пределах их предметов регулирования. Однако особенности деятельности по организации этнокультурного туризма, сохранению и развитию этнокультурных туристических ресурсов, формированию, продвижению и реализации этнокультурного туристического продукта, механизмов защиты прав представителей различных национальностей и других этнических общностей в процессе осуществления этнокультурного туризма прямого отражения в законодательстве РФ не нашли. Принятие законопроекта будет способствовать сохранению этнокультурной самобытности и многообразия народов России", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно документу, в настоящее время в нормативных правовых актах федерального уровня не дано определение понятия "этнокультурный туризм". Содержание термина не отождествлено и не разграничено, а равно нормативно не соотнесено с понятиями культурно-познавательного, экологического, сельского туризма.

"Отсутствует законодательно установленная система оснований классификации видов туризма, в результате чего не исключаются случаи рассмотрения этнокультурного/этнического/этнографического туризма в одном ряду, например, с организованным и самодеятельным; внутренним, въездным и выездным; автомобильным или железнодорожным", — отмечают авторы законопроекта.

В законопроекте говорится, что этнокультурный туризм – это совокупность видов туризма, связанная с посещением, сохранением, изучением и знакомством с культурными особенностями, традиционным укладом жизни и традиционными занятиями отдельных народов, включающая этнический, этнографический эколого-этнографический, антропологический, этнопознавательный туризм.

Также авторы документа предлагают ввести термин "мероприятие этнокультурного туризма" — это мероприятие о традиционном укладе жизни народов, проводимое для туристов или с их участием.