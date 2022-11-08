По данным опроса, опубликованном на портале, увидеть северную столицу в ближайшее время хотел бы каждый пятый житель России (19%).

"На втором месте — города Золотого кольца. Отправиться в Сергиев Посад, Ярославль, Ростов, Владимир или Суздаль мечтает 9% опрошенных. Побывать в Казани хотели бы 8%, в Москве и Калининграде — по 7%, в Иркутске — 6%", — говорится в сообщении.

Кроме того, 5% россиян мечтают побывать в городах Крыма: Балаклава, Бахчисарай, Севастополь, Керчь, Феодосия, Ялта. Такое же число респондентов выбрали бы для отдыха Горно-Алтайск. 4% россиян хотели бы отдохнуть в Сочи, во Владивостоке, в Петропавловск-Камчатском и городах Северного Кавказа: Пятигорск, Грозный, Минеральные воды, Кисловодск. По 3% граждан России отдали бы предпочтение Петрозаводску, Нижнему Новгороду и Краснодару, по 2% — Мурманску и Южно-Сахалинску.

Отмечается, что только 3% россиян мечтают о заграничных курортах.

В открытом опросе сервиса приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Как сообщает комитет по развитию туризма Петербурга, северной столице респонденты отдают предпочтение второй год подряд.