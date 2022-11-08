"На площади (всего лишь) в 72 кв. м сделано около 4 тыс. находок, такая плотность (является) выдающейся", — говорится в сообщении.

На раскопе, находящемся около Ярославова дворища, ученые, в частности, обнаружили берестяную грамоту середины XIII века, ювелирные украшения, предметы торговли и церковного обихода, монеты, печати, а также самые разнообразные бытовые вещи, в том числе — более 300 потерянных здесь в Средние века западноевропейских иголок.

На некоторых находках XII-XIII веков эксперты встретили рунические надписи.

Археологи считают, что на месте раскопок в древности находился Немецкий двор — своеобразный центр торговли европейцев с русскими землями.

Исследования на первом участке Немецком дворе начались в 2020 году и в настоящий момент полностью завершились. Работы на раскопе проводились совместной экспедицией Института археологии РАН (Москва), ГМЗ и Новгородского государственного университета.

Предполагается, что в 2023 году археологи начнут раскопки на новом участке Немецкого двора.