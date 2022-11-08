"В связи с проведением в Шарм-эль-Шейхе международного климатического форума во многих отелях региона возник дефицит мест. Наиболее популярные объекты размещения быстро встали на стопы, а в некоторых существенно выросли цены: для туристов в некоторых отелях размещение подорожало на 70-80%, а для участников форума – в несколько раз", — рассказали в пресс-службе туроператора TEZ Tour.

В свою очередь, в "Интуристе" подтвердили повышение цен на самостоятельное размещение на даты конференции (с 6 по 18 ноября), однако на стоимости турпакетов оно не отразилось, так как у туркомпании действуют контрактные цены.

"Даже наоборот, в среднем стоимость туров в Египет снизилась на 7% по сравнению с прошлым годом. При самостоятельном бронирования цены на отели в несколько раз выше и номеров сейчас нет в продаже", — пояснили в пресс-службе туроператора.

Аналогичная ситуация складывается и на другом популяром курорте Египта Хургаде. Там, по словам туроператоров, тоже наблюдается дефицит мест размещения из-за перераспределения спроса.

"Ситуация отразилась и на отдыхе в Хургаде, так как спрос между курортами на заезды в ноябре перераспределился, и здесь ряд отелей также объявил остановку продаж", — отметили в TEZ Tour.

Как сообщили в "Интуристе", было понимание, что в период саммита ООН могут быть проблемы с номерами, поэтому туркомпания сдвинула старт своей чартерной программы на курорты Египта на конец ноября, когда конференция закончится.

"Специально под проведение конференции Шарм-эль-Шейх получил новую инфраструктуру: появились электробусы, велодорожки. Поэтому туристы, которые приедут, будут приятно удивлены преображению курорта", — добавили в компании.

В настоящее время, по словам туроператоров, информации об ограничениях для туристов в связи с конференцией в Шарм-эш-Шейхе не поступало. В TEZ Tour составили расписание трансферов в аэропорт с заблаговременным прибытием на случай, если будут перекрыты дороги. Также возможны незначительные задержки во время экскурсионных программ, если подъезд к определенным отелям и иным объектам затруднен.