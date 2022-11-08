"С радостью отмечаем, что на 150 тысяч посетителей превысили уровень, на который рассчитывали в этом году. Без малого 560 тысяч человек уже посетили Пушкинский заповедник. Высокий сезон продолжится до середины ноября. Думаю, что музей посетит до 600 тысяч человек до конца года", — сказал он.

По словам директора Пушкинского заповедника, по традиции наибольший поток туристов приезжает в "Михайловское" осенью, но в 2022 году высокая активность посетителей была и летом.

"Немало людей, которые прилетают или приезжают с другого конца страны. Кроме того, не в организованных группах, а самостоятельно в этом году приехало на 100 тысяч человек больше, чем годом ранее. С моей точки зрения, это означает, что люди едут осознанно, с конкретным желанием", — заключил Василевич.

Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина "Михайловское" был основан в 1922 году в память о пребывании поэта в этих местах. Объединяет мемориальные усадьбы с их садами и парками: родовое поместье семьи Пушкина — Михайловское, усадьбы друзей и предков поэта — Тригорское и Петровское. На территории музея расположены действующая водяная мельница, крестьянский двор, "Музейная почта", ремесленный центр, а также древние городища: Савкино, Воронич, Врев и Велье.

Главной святыней этих мест является могила Александра Пушкина, расположенная у стен собора Успения Божьей Матери в Святогорском монастыре в Пушкинских Горах.