"Проекты, знакомящие с Первым ратным полем страны, вошли в число победителей в номинациях "Лучший маршрут молодежного туризма" и "Лучшая музейная экскурсия", — отметила Котикова.

Экскурсионно-туристический маршрут "Хранители будущего" — ремейк одноименной акции, которую музей-заповедник проводит более 20 лет в рамках торжеств по случаю годовщин Куликовской битвы. В 2022 году ее основным участникам — студентам российских вузов — был предложен новый формат посвящения в профессию и знакомства с памятными местами Первого ратного поля России и историей Куликовской битвы.

Молодежи предлагались экскурсии и интерактивные программы на главных музейных и мемориальных объектах Куликова поля: на Красном холме, в селе Монастырщино, в Музее Куликовской битвы.

"Проект вызвал активный интерес у военных учебных заведений, идет проработка и адаптация турмаршрута для учащихся кадетских корпусов. Кроме того, турмаршрут может быть тиражирован через туроператоров и организации, занимающиеся молодежным туризмом", — подчеркнула Котикова.

В число победителей номинации "Лучшая музейная экскурсия" вошло путешествие по полю сражения "Куликово поле. Тропой тайн и загадок". По замыслу разработчиков маршрута туристы могут отправиться в поход по полю сражения в сопровождении экскурсовода — сотрудника музея-заповедника или самостоятельно, вооружившись аудиогидом.

В процессе экскурсии посетителям предоставлена не просто возможность узнать о ходе сражения, памятниках археологии и природы, научных исследованиях и жизни людей, связанных с этим местом, но и увидеть это все своими глазами и оказаться в эпицентре поля битвы.

Маршруты объединяют два комплекса — Музей Куликовской битвы в Моховом и объекты Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино. Продолжительность и километраж можно выбрать по своим возможностям — от полутора до трех с половиной часов.

"Для того, чтобы туристы имели возможность совершить и самостоятельное путешествие по полю сражения, был разработан путеводитель с картой-схемой основных экспозиционных точек и возможных вариантов движения, а также подготовлен контент для аудиогида, закуплены устройства", — подчеркнула представитель музея.

Маршруты можно покорять с мая по октябрь. По их следованию обустроены три зоны привалов со скамейками, велопарковками и туалетами.

Финал IX Всероссийской туристской премии "Маршрут года" состоялся в первых числах ноября в Уфе в рамках Международного форума по этнотуризму. Было представлено почти 300 проектов из 63 регионов РФ.

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает в себя музей Куликовской битвы, мемориал на Красном Холме, музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщина, музей истории русского купечества в поселке Епифань, музейно-выставочный центр "Тульские древности", научный центр "Археология и реставрация" и музей-лабораторию в Туле.