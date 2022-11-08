Руководитель фонда "Увековечения памяти жертв политических репрессий" (Фонд Памяти), который проводил реконструкцию, Роман Романов пояснил "Интерфаксу", что в рамках обновления площади музея были увеличены почти в три раза благодаря выкупу помещений у собственника здания. Кроме того, музей был оснащен современной технической базой, в том числе системой вентиляции.

Также в музее появились служебные помещения (гардероб, кафе), центр документации для поиска информации, рабочие места научных сотрудников, а также пространства для временных выставок.

"Сама экспозиция музея была не просто расширена, она значительно поменялась. Появилось гораздо больше материалов, в основе которых лежит рассказ в хронологическом порядке с 1917 года до практически наших дней", — сказал Романов, отметив, что прежняя экспозиция музея сохранилась в виртуальном виде.

По словам Романова, мемориальный музей "Следственная тюрьма НКВД" начнет принимать посетителей с 9 ноября, а программа мероприятий в нем расписана до конца 2022 года.

Как отметил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, который присутствовал на открытии экспозиции, расширение музея проводилось в рамках работы по увековечению памяти жертв политических репрессий.

"Музей стал больше, шире и интереснее. Он очень глубокий и эмоциональный. Музей важен для всех городов нашей страны", — сказал Фадеев.

Мемориальный музей "Следственная тюрьма НКВД" — старейший в России музей, посвященный истории советских массовых репрессий. Он расположен в центре Томска через дорогу от городской администрации в подвальном помещении здания, в котором с 1923 по 1944 годы находилась внутренняя тюрьма Томского городского отдела ОГПУ-НКВД.