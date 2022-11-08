"Давайте сделаем здесь в республике, которая обладает уникальным туристическим потенциалом, Всероссийский центр активного туризма для людей с инвалидностью. Эффект — революционный, потрясающий, уверяю вас", — сказал он во вторник на пленарном заседании I Всероссийского форума-выставки "Ломая барьеры".

"Мы уже пообещали", — ответил премьер-министр республики Андрей Назаров.

Нурлыгаянов добавил, что РССИ уже имеет опыт организации активного отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе на территории Башкирии.

Так, по его словам, на Павловском водохранилище был проведен фестиваль парусного спорта, в Салаватском районе — всероссийский фестиваль спортивного туризма "Туриада".

I Всероссийский форум-выставка реабилитационной индустрии "Ломая барьеры" проходит 8-10 ноября в Уфе.

В рамках форума будет организовано более 30 дискуссионных площадок, "круглых столов", конференций и мастер-классов. Ключевым мероприятием стало пленарное заседание на тему: "Реабилитация людей с ОВЗ. Новые вызовы и решения".

Также в рамках форума состоятся фестиваль детского творчества "Ломая барьеры", благотворительная ярмарка "Добрая республика", инклюзивный показ мод и концерт.