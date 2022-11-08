"Мы готовы хоть завтра открыть движение и запустить поток автотранспорта. Не готовы партнёры со стороны Литвы. Связано это с тем, что дорога, которая проходит непосредственно от перехода в сторону Литвы, была техногенным характером разрушена и до сих пор проводятся работы по её восстановлению", — сказала Кукушкинав прямом эфире Центра управления регионом.

По ее словам, как только дорога будет восстановлена, погранпереход заработает.

"Назывались сроки — сначала это был август текущего года, сейчас это уже конец текущего года. У них там тоже конкурсные процедуры. Несколько раз конкурсы не состоялись, и с подрядчиками расторгаются (контракты — ИФ). Но сейчас эти работы уже ведутся, поэтому, надеюсь, в следующем году мы в любом случае не просто технически откроем данный погранпереход", — заключила министр.

Она напомнила, что со стороны Калининградской области новый пункт пропуска в Дубках был готов к началу работы еще в декабре 2020 года.

Как сообщалось, новый пункт пропуска "Дубки" (в районе города Советск) был построен в рамках в рамках федеральной целевой программы "Государственная граница РФ на 2012-2020 годы". Он имеет 49 полос движения, способен пропускать 15000 человек и 4000 автомобилей в сутки (2600 легковых, 1250 грузовиков и 150 автобусов). Он оборудован первым в стране отечественным стационарным комплексом рентгеновского контроля, который обеспечивает досмотр 25 автомашин в час.

В настоящее время грузовой транспорт через границу РФ и Литвы идет только через пункт пропуска "Чернышевское — Кибартай". Но там регулярно образовываются большие очереди из грузовых машин.