"По прибытии пассажирам ретропаровоза проведут экскурсию по фабрике "Хохломская роспись" и мастер-класс по росписи матрешки", — говорится в сообщении.

В ходе однодневного путешествия туристы также посетят музеи и присоединятся к интерактивной программе с угощениями.

Пресс-служба напоминает, что ранее были запущены туристические поезда по другим интересным нижегородским направлениям, в том числе на борскую фабрику мороженого, на родину Морозко — Варнавино, в деревню Простоквашино, а также в одно из самых живописных мест области — Моховые горы.

Окруженный лесами небольшой город Семенов находится в 70 км от Нижнего Новгорода. Впервые упоминается в начале XVII века как поселение старообрядцев. Во второй половине XVII века в Семеновском округе возник промысел изготовления посуды, ставший основой развития особого вида декоративной росписи по дереву — "хохломской". Город называют "столицей золотой хохломы" и родиной семеновской матрешки.