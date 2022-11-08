Предварительно установлено, что в преступную сеть входили девять баров на улице Рубинштейна — главной ресторанной улице северной столицы. Жертвами схемы стали состоятельные мужчины, отдыхавшие в этих заведениях, — либо нетрезвые, либо готовые выпить "в компании симпатичной незнакомки".

По версии правоохранительных органов, персонал баров сообщал о таких клиентах управляющим, те давали команду так называемым промомоделям, которые "обрабатывали" мужчин. Дополнительно посетителей накачивали контрафактным алкоголем, а затем выставляли счет. "Здесь клиенту либо за один раз закладывали солидную сумму чека, либо с временными промежутками подсовывали один и тот же счет для повторной оплаты — до семи раз. Не заострять внимание на цифрах клиенту помогали промомодели", — сообщают в МВД.

Правоохранители полагают, что к схеме могут быть причастны десятки людей. За каждым заведением был закреплен старший управляющий, который, вероятно, набирал рядовой персонал — барменов, официантов, кальянщиков, проводил мотивационные собрания, распределял гонорары между работниками и руководил процессом обмана клиентов. Промомодели образовали в преступной иерархии отдельное подразделение.

В МВД сообщают, что в полицию на данный момент поступили заявления от 11 мужчин, которые с августа 2021 года по июнь 2022 года отдали аферистам в совокупности более 10,5 млн рублей. По оценке уголовного розыска, потерпевших "значительно больше".

Материалы полиции переданы в Следственный комитет, где по всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

В главке добавляют, что в результате масштабной операции, в которой участвовали десятки оперативников при силовой поддержке Росгвардии, проведено более 50 обысков по адресам проживания предполагаемых преступников, в барах на Рубинштейна и местах подпольного алкопроизводства — в гаражах Калининского района города.

О задержаниях в МВД не сообщают.