"Мы видим, что ситуация развивается достаточно управляемо. В первые дни эксперимента возникали определенные разногласия в части ветеринарного контроля продукции, но сейчас все процессы отработаны и проходят комфортно для граждан. На территории аэропорта работают специалисты Россельхознадзора, никаких очередей не возникает", — приводит пресс-служба слова министра рыбного хозяйства Камчатского края Андрея Здетоветского.

Он отметил, что на старте эксперимента возникали задержки отправки самолетов из-за долгой обработки грузов, но теперь процесс отлажен, рейсы отправляются вовремя.

Как сообщалось, эксперимент будет проводиться на Камчатке до 1 августа 2025 года. Это предусмотрено законом "О проведении на территории Камчатского края эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления", в соответствии с которым в багаже и ручной клади можно перевозить не более 10 кг красной икры в упаковке и без сопроводительных документов.

Введение дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок красной икры непромышленного изготовления потребовалось в связи с большим объемом перемещения икры, добытой браконьерским способом, под видом продукции для личного употребления. По данным управления службы по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу, только за одну неделю октября через международный аэропорт "Елизово" якобы для собственного употребления в багаже и ручной клади пассажиров было вывезено 29 тонн икры (из них 20,5 тонны — в Москву, 4 тонны — во Владивосток, 3,5 тонны — в Новосибирск и одна тонна — в Хабаровск). Всего с начала июня по конец октября, в пиковый период транспортировки икры, через аэропорт пассажиры вывезли 489,4 тонны икры.