Эта мера введена в связи с усилением охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в условиях режима повышенной готовности.

Согласно документу, под запрет не попадают беспилотники, которые используются органами государственной власти, подведомственными им организациями, органами местного самоуправления.

Как отметила первый заместитель председателя правительства региона Анна Рослякова, в настоящее время беспилотники превратились из безобидных игрушек в полноценное оружие.

"Сегодня в регионе принято решение запретить использование таких воздушных судов, если они не выполняют государственные функции. Ответственность за нарушение тоже предусмотрена, от административной до уголовной. Но важнее — ответственность перед земляками за общую безопасность", — отметила она.