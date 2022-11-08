"Первыми участие в федеральной программе приняли дети из села Чехов Холмского района, которые отправились в двухдневный тур по югу Сахалина. В ближайшее время к экскурсиям присоединятся школьники из Углегорского, Макаровского и Поронайского районов", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего до конца года познакомиться с сахалинскими достопримечательностями и побывать на крупных объектах смогут более 1,3 тыс. учащихся региона.

"Для реализации проекта островному региону из федерального бюджета выделено более 11 млн рублей", — сказано в сообщении.

В рамках двухдневного тура школьники посещают в Южно-Сахалине зоопарк, аквапарк, музей истории Сахалинской железной дороги, район завода СПГ проекта "Сахалин-2" в Пригородном Корсаковского района и другие достопримечательности. Для детей предусмотрено полноценное питание в различных заведениях областного центра и проживание в гостинице.

Пресс-служба также сообщает, что по инициативе губернатора региона Валерия Лимаренко Сахалинская область одна из первых в стране разработала аналогичную областную программу детского социального туризма, в рамках которой в текущем году в бесплатное путешествие по региону смогли отправиться более 15,5 тыс. детей из отдаленных районов острова.

Сахалинская область вошла в число 18 пилотных регионов, реализующих федеральную программу развития школьного туризма.