Вылет из Сургута будет выполняться по пятницам в 19:10, из Алма-Аты — по субботам в 00:25.

"В этом году мы запустили 2 рейса в Казахстан — в Астану и Алма-Ату из Тюмени. Видим стабильный спрос на прямые рейсы в Казахстан из Сибири и уже с ноября начинаем летать в Алма-Ату из Сургута. Планируем наращивать количество рейсов в Казахстан",- приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

По информации онлайн-табло аэропорта Сургута, в настоящее время другие авиаперевозчики не выполняют регулярные рейсы по данному направлению.