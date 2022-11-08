Прямые рейсы будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит около 5 часов. Из Уфы самолеты будут отправляться в 01:30 по местному времени и прибывать в Шарджу в 05:30.

На маршруте будут задействованы самолеты Airbus A320, вмещающие до 168 пассажиров.

Ранее сообщалось о возобновлении со 2 декабря авиаперевозчиком полетной программы по маршруту Шарджа — Екатеринбург — Шарджа. По данным аэропорта "Кольцово", Air Arabia выполняла рейсы из Екатеринбурга до весны 2015 года.

Air Arabia — ближневосточный лоукостер, выполняет рейсы в более чем 40 стран. В основном речь идет о странах Европы, Азии, Северной и Восточной Африки.