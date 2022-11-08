"Определить Минэкономразвития России федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение ликвидационных мероприятий по упразднению Ростуризма. Установить, что федеральные государственные гражданские служащие и работники упраздняемого Ростуризма продолжают выполнять возложенные на них обязанности, в том числе связанные с обеспечением проведения ликвидационных мероприятий и передачей функций упраздняемого Ростуризма Минэкономразвития России, до высвобождения в соответствии с законодательством Российской Федерации", — говорится в документе, копия которого есть в распоряжении "Интерфакса".

В документе также отмечается, что на период проведения Минэкономразвития России мероприятий по организации предоставления государственных услуг упраздняемого Ростуризма непосредственное выполнение административных процедур, в том числе принятие решений по результатам предоставления государственных услуг, по решению Минэкономразвития России может быть возложено на федеральных государственных гражданских служащих упраздняемого Ростуризма.

Председателем ликвидационной комиссии утверждён замглавы Ростуризма Григорий Прокуронов. Ликвидационные мероприятия должны быть завершены до 15 марта 2023 года.

В соответствии с постановлением Минэкономразвития России должно в течение недели утвердить состав ликвидационной комиссии Ростуризма, включив в него представителей Минэкономразвития России, Казначейства России, Росимущества, Росархива и упраздняемого Ростуризма.

Также ведомство должно утвердить в месячный срок по согласованию с Минфином России представленную председателем ликвидационной комиссии Ростуризма смету расходов на проведение ликвидационных мероприятий, включающую расходы на оплату труда федеральных государственных гражданских служащих и работников упраздняемого Ростуризма до их увольнения, выплаты, предусмотренные законодательством РФ при увольнении федеральных государственных гражданских служащих и работников Ростуризма, оплату труда председателя ликвидационной комиссии и членов ликвидационной комиссии в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных упраздняемому Ростуризму федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на финансовое обеспечение его деятельности.

Председателю ликвидационной комиссии Ростуризма согласно документу необходимо:

а) представить в течение 3 рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения в Минэкономразвития России предложения о составе ликвидационной комиссии Ростуризма;

б) обеспечить исполнение принятых на 2022 год бюджетных обязательств, кроме бюджетных обязательств, принятых в рамках финансового обеспечения ликвидационных мероприятий, до 31 декабря 2022 г.;

в) обеспечить внесение в установленном порядке в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о проведении ликвидационных мероприятий в отношении Ростуризма;

г) обеспечить представление в установленном порядке в Казначейство России документов в целях исключения Ростуризма из реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, и закрытия лицевых счетов;

д) провести в 2-месячный срок инвентаризацию обязательств и имущества, относящегося к федеральной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за упраздняемым Ростуризмом, а также переданного ему по договорам безвозмездного пользования;

е) обеспечить передачу обязательств упраздняемого Ростуризма Минэкономразвития России на 2023 год и последующие годы в полном объеме;

ж) представить до 15 марта 2023 г. в Казначейство России ликвидационный баланс на дату завершения ликвидационных мероприятий в объеме форм годовой бюджетной отчетности (с приложением сводных актов приема-передачи имущества и обязательств) и уведомление о снятии с учета в налоговых органах;

з) в соответствии с законодательством Российской Федерации предупредить федеральных государственных гражданских служащих и работников упраздняемого Ростуризма о предстоящем высвобождении;

и) в случае изменения количественного состава членов ликвидационной комиссии Ростуризма представлять в Минэкономразвития России для утверждения по согласованию с Минфином России уточненную смету расходов на проведение ликвидационных мероприятий в части оплаты труда членов ликвидационной комиссии Ростуризма.

8. Росимуществу совместно с Минэкономразвития России закрепить в 2-месячный срок в установленном порядке на праве оперативного управления за федеральным казенным учреждением "Центр поддержки" имущество, определенное по итогам мероприятий, указанных в подпункте "д" пункта 7 настоящего распоряжения.