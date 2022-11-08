"На видео снежный барс проходит перед объективом камеры. В горах лежит снег, видно, что шерсть зверя мокрая, к ней прилипли льдинки, а к длинным волоскам на хвосте — целый огромный плоский камень. Ирбис активно потягивается, как обычная кошка, плоский камень крепко держится на хвосте. Очевидно, зверь долго спал, подвернув хвост, снег подтаял, и камень плотно примерз к шкуре", — пояснила Иваницкая.

Этот снежный барс уже известен ученым, имени у него пока нет, есть только кодовое обозначение Т03. В прошлом году он впервые попал в объектив на хребте Южно-Чуйский, но километров за 15 от этого места, где живет сейчас.

"Т03 — доминантный самец, владения которого пересекаются с участком другого самца снежного барса по имени Сайлу. В окрестностях камеры фиксируют самку с котятами. Очевидно, что Т03 и Сайлу конкурируют за внимание самок, активно перемещаются, попадая в объектив камеры. Здесь встречаются сибирские горные козлы — главная добыча ирбиса, значит, у ирбисов есть пища, самцы будут тут держаться, а мы охранять", — отметил заместитель начальника отдела науки, туризма и рекреационной деятельности Сайлюгемского национального парка Денис Гуляев, слова которого цитируют в сообщении.

Фотоловушки на Южно-Чуйском хребте сотрудники Сайлюгемского нацпарка устанавливают вместе с жителями Кош-Агачского района, где расположен нацпарк и обитает практически вся популяция ирбиса в Горном Алтае.

"К сожалению, не все автоматические камеры, установленные на снежного барса на Южно-Чуйском хребте, смогли фиксировать зверя. Две камеры погрызли росомахи — звери очень любопытные и часто портящие инвентарь ученых. Борьба росомахи с камерой тоже попала на камеру, оставив неопровержимые доказательства хвостатого преступления", — рассказала Иваницкая.

На кадрах также отметились другие снежные барсы: ночной переход самки с котятами, настороженный ирбис, видимо, подкрадывающийся к добыче, большое количество редких птиц — алтайских уларов, манул, который ходит по тем же местам, что и ирбисы.